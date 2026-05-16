Dovrà passare tramite i playout la salvezza del Santa Giusta, compagine che ha disputato il girone B di Prima Categoria. La compagine lagunare, 14esima e penultima al termine del campionato, per mantenere la categoria dovrà superare, nel doppio confronto, la Libertas Barumini, 13sima e terz’ultima.

L’undici allenato da Gianni Lutzu giocherà la gara di andata domani, alle 16, tra le mura di casa, mentre il ritorno sarà a campi inversi (sempre alle 16). Per la salvezza, Frau e compagni dovranno necessariamente vincere; in caso di sconfitta o parità di risultati e nelle reti segnate nel computo totale dei due incontri, retrocederà in Seconda la squadra classificatasi al 14simo posto nel corso della stagione, dunque il Santa Giusta.

Un’annata complicata quella del sodalizio guidato da Marco Cau: nuovo allenatore in estate (Bobo Sau) e preparazione pre-campionato iniziata in ritardo, fino al cambio in panchina a metà stagione con l’arrivo di Lutzu. Sfavorevole, infine, il doppio confronto con la Libertas Barumini: in entrambe le occasioni la compagine del Medio Campidano ha avuto la meglio (0-2 a Santa Giusta e 4-3 in casa). Per mantenere il posto in Prima Categoria occorrerà il miglior Santa Giusta.

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