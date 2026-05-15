Ai campionati italiani di Endurance sui 20 chilometri dominano Costantino Sanna e Serena Pintore, ma alla squadra della Fise Sardegna la trasferta di Montalcino ha regalato anche altre soddisfazioni.

Tra i Campionati italiani di Endurance e le seconde tappe della Coppa Italia Fise e del Circuito Giovani Cavalli MASAF, al Festival Terre Toscane, organizzato dal Generali Endurance Team e chiuso qualche giorno fa con un grande successo di pubblico, hanno partecipato oltre 300 binomi provenienti da tutto il Paese.

Nella Debuttanti 20 km si è imposto Costantino Sanna in sella al purosangue arabo sardo Burgesu, ma quello che è risultato essere il miglior binomio italiano sulla distanza corta si è aggiudicato anche la Best Condition per le ottime condizioni del cavallo al termine della gara. Terzo posto assoluto per un’allieva di Sanna, la 16enne Serena Pintore, che in sella all’anglo arabo sardo Grandhoob di 4 anni ha vinto poi sia la classifica della seconda tappa della Coppa Italia Fise che la classifica della seconda tappa del Circuito Masaf per giovani cavalli.

Promettente, invece, il debutto di Marica Marras in sella a Caos del Ma’ nella categoria regina della CEI3* sulla distanza di 160m: il binomio ha portato a termine il percorso sotto una pioggia torrenziale che ha causato l’eliminazione di una decina di concorrenti. Infine, nella CEI2* sulla distanza di 120 km Paola Musio in sella a Bonifaziu ha chiuso a metà classifica dopo un’altra gara non semplice per le condizioni atmosferiche che hanno costretto al ritiro 8 binomi.

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