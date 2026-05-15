Tra play di promozione e salvezza, e campionati che volgono al termine, il mese di maggio vede parecchie formazioni dei vari campionati dilettantistici sardi scendere ancora in campo. In Eccellenza la vincitrice dei play-off regionali, l'Ilvamaddalena, affronterà Oltretirreno, dopo aver eliminato il Tempio, un'altra squadra in cui il carnevale é davvero di casa, il Viareggio. In Promozione non figura alcuna squadra "Galluranglonese", impegnata negli straordinari. Anche nel torneo di Prima Categoria, conclusosi appena domenica scorsa, accade la stessa cosa. In Seconda, invece, è sfida play-off, con gare di andata e ritorno, fra Golfo Aranci e Ottava, si parte domenica prossima.

Ci sono ancora da disputare, invece, due turni relativi alla stagione regolare, nel campionato di Terza Categoria. Nel girone G, o anche conosciuto come Olbia-Tempio , e se poi si dice Gallura, non si sbaglia, è lotta a 3 per promozione diretta e le restanti 2, sicure sin d'ora, dei play-off. A guidare la classifica con 67 punti è il Sant'Antonio di Gallura, grazie a 21 vittorie ,4 pareggi ed una sola sconfitta; inoltre i giallorossi vantano il miglior attacco con 96 reti, il capocannoniere del girone è Federico Fresi con 29 centri, a cui ha dato manforte Salvatore Concas con 18.

Al 2° posto con 64 il Berchidda, che risulta la squadra meno battuta, con sole 24 reti subite, e che si segnala anche relativamente ai gol segnati 88, con Alessio Taras 24 e Samuel Scarpa 21, sugli scudi.

A chiudere il trio è l'Atletico Maddalena 63, ad appena un punto dalla seconda. Il Pausania è sin d'ora certo , con i suoi 59 punti, del quarto posto; dopo aver perso nelle scorse partite, l'occasione di insidiare da vicino le 2 già sicure dei play-off.

© Riproduzione riservata