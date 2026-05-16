I due podi a Vallelunga (terzo in gara1 e secondo in gara2) all’esordio nel Campionato Legend Cars Trophy 2026 sono stati una bella iniezione di fiducia per il cagliaritano Giorgio Basoli. E in questo fine settimana, il pilota portacolori di Legendcar Sardegna e Me.Da proverà a ripetersi sul circuito di Varano de’ Melegari (Parma) nella seconda prova del trofeo riservato alle vetture Legend.

Ieri, seppur sotto un cielo plumbeo, due sessioni di prove libere hanno permesso ai piloti di prendere confidenza con il tracciato.

Ma da oggi i tempi detteranno legge. Alle 13.15 e alle 13.40 si disputeranno le due manche di qualifica, che decreteranno la griglia di partenza. In programma anche gara1, con il gruppo A in pista alle 16.10 e il B alle 16.40. Domenica di nuovo in pista per gara2 (gruppo A alle 9.15 e B alle 11.45) e gara3 (gruppo A alle 15.20 e B alle 17.50).

«Dopo il buon risultato di Vallelunga, sono molto positivo e fiducioso. Pur non conoscendo bene la pista, poiché corro qui per la prima volta, ho un buon tempo di adattamento e sono convinto che si possa fare bene anche in questo secondo appuntamento del Campionato», ha dichiarato Basoli.

«Speriamo di riuscire a rimanere al livello di Vallelunga. Non sarà facile perché ora l’effetto sorpresa, per Basoli, non esiste più: gli avversari ormai ne conoscono il valore. Tuttavia, abbiamo fatto delle scelte, che crediamo e speriamo siano giuste, per cercare di fare un ulteriore passo in avanti nella conoscenza e sviluppo della macchina. Non va dimenticato che quella a Vallelunga era la prima gara nella serie Legend per tutti noi. Per ragioni di studio e di organizzazione, siamo arrivati a Varano senza aver effettuato ulteriori test, ma speriamo che Giorgio si adatti subito», ha sottolineato il team manager di Legendcar Sardegna Antonio Dettori.

Il Campionato, iniziato a Vallelunga il 18-19 aprile, dopo la tappa di Varano proseguirà a Magione il 20-21 giugno e, dopo la pausa estiva, ci sarà il ritorno a Vallelunga il 12-13 settembre. Il 16-18 ottobre sarà la volta del Mugello (da confermare) e infine la tappa di Misano, il 13-15 novembre.



Salita. Al 55esimo Trofeo Vallecamonica, valido per il massimo Campionato Italiano, la Super Salita, ci sarà anche il gallurese Giuseppe Vacca, che correrà su Nova Proto Np 01-2.



Rally. Intanto, è già iniziato il weekend di gara di Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu al 31esimo Rallye d’Antibes-Côte d’Azur Historique, terzo round del Campionato Europeo Rally Auto Storiche Fia. Dopo le prime tre prove, l’equipaggio sardo, in gara su Porsche 911 Sc Rs di quarto Raggruppamento, è 20esimo assoluto e secondo di classe J1C. Altre otto le speciali da disputare tra oggi e domani.

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