Vittoria e "bella" o addio sogni tricolori. Domani la Dinamo Lab ospita il Santo Stefano al PalaSerradimigni (ore 18) nella seconda semifinale scudetto di basket in carrozzina. Nel primo confronto il Santo Stefano si è imposto 75-60 abbastanza a sorpresa, dato che in campionato la capolista sassarese aveva sempre vinto.

Driss Saaid replica: «Forse abbiamo sentito troppo la pressione, ma dobbiamo lasciarci la delusione alle spalle. In fondo l'obiettivo rimane lo stesso: vincere due gare su tre».

Se la formazione sassarese vince, non importa con quale scarto, si va alla bella che si giocherà domenica sempre al PalaSerradimigni poiché i biancoblù hanno chiuso la stagione regolare al primo posto.

Saaid inquadra così la sfida: «Abbiamo le qualità tecniche e fisiche per vincere. Loro giocano ad alti ritmi, ma all'andata è stata soprattutto una questione mentale. Dobbiamo semplicemente giocare come abbiamo fatto durante il campionato».

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