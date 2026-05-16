Riecco il derby Amsicora-Ferrini. Sempre molto sentito e atteso, stavolta a guardare la classifica i punti bruciano per la Ferrini, penultima. La terza di ritorno della A Élite maschile ha così il suo piatto forte, con l’Amsicora che spera, con una vittoria, di avvicinare le fuggitive Lazio e Brà, comunque lontane. Il derby è in programma alle 15 a Ponte Vittorio.

L’Amsicora ha ripreso a vincere sabato scorso contro il Valchisone, dopo due sconfitte. La Ferrini è stata ancora una volta rimontata, stavolta dal Butterfly, nonostante tre reti di vantaggio.

Serie A Élite femminile

Con l’Amsicora al comando con sette punti di vantaggio sulla seconda (la Lazio) può iniziare qualche calcolo. La seconda giornata potrebbe dare una mano alle campionesse d’Italia, domani a Ponte Vittorio (ore 12) c’è l’HF Bologna, ultima con il Cus Torino dopo quattro sconfitte di seguito.

Serie A1

Potenza Picena-Ferrini vale il primo posto nella poule promozione del torneo femminile, per ora nelle mani delle ragazze di Vaccargiu.

Penultimo turno in A1 maschile, nel gitone A con la matematica promozione del Bondeno la lotta è per il secondo posto, tra HT Sardegna e Cus Cagliari. Oggi giocano in trasferta, rispettivamente a Padova, con il Cus, e Mori con l’Adige. Due vittorie consecutiva hanno risollevato le sorti della Juvenilia Uras che al Comunale (ore 13) cerca i punti salvezza contro la Superba Genova.

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