calcio
16 maggio 2026 alle 12:41
Seconda categoria. Playoff, le gare di domenicaIn gioco eventuali ripescaggi in Prima categoria
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Si giocano domani le gare del secondo turno dei Playoff di Seconda categoria.
In programma La Salle-Monreale con inizio alle 16 al campo di via Riu Mortu a Monserrato e Ottava-Golfo Aranci, a Sassari, campo Li Punti. Il fischio d'inizio anche per questa gara è previsto per le ore 16.
In gioco, eventuali ripescaggi in Prima categoria. Nel primo turno, il La Salle ha eliminato il Dumosnovas, il Monreale, la Basachese, l'Ottava, il Minerva, il Golfo Aranci, il Calagonone.
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