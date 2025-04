Federico Visioli ed Eleonora Atzei si sono aggiudicati la prima edizione del Torneo Open Marina Residence disputato sui campi del circolo di Quartu Sant'Elena.

Nel singolo maschile, la vittoria è andata all'alfiere del Poggio Sport Village, accreditato della prima testa di serie, che ha regolato 6-4, 6-2 Francesco Contu (Tennis Elmas) in semifinale e 6-3, 7-5 Mattia Secci (Quattro Mori Tennis Team) in finale. Secci che in semifinale aveva eliminato 7-5, 6-0 il numero 2 del seeding Dario Nicolini (Tennis Elmas).

Andamento in fotocopia nel tabellone femminile, con la portacolori del Quattro Mori, numero 1 del tabellone, che dopo averla spuntata 6-1, 4-6, 6-3 su Sara Corona (Sporting Ct Quartu) in semifinale, si è aggiudicata il titolo battendo 6-3, 6-4 in finale Camilla Monni (Ct Decimomannu). Monni che, in semifinale, aveva eliminato 6-7(3), 6-3, 6-1 la compagnia di circolo Sara Farci, accreditata della seconda testa di serie.

