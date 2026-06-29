Tavolara, Michele Tamponi in panchina e Sergio Sergente preparatore dei portieriLe conferme della società dopo la promozione in prima categoria
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Il preparatore dei portieri del Tavolara, Sergio Sergente, è stato confermato dalla società dopo la promozione in Prima categoria. La squadra sarà allenata da Michele Tamponi, ugualmente confermato dalla società dopo lo straordinario campionato scorso concluso senza sconfitte.
Una figura importante all’interno dello staff tecnico, quello del preparatore dei portieri, che conferma l'ambizione della società (con un passato in Serie D), a far davvero bene.
«Con la sua esperienza e professionalità, Sergio Sergente-scrive la società- continuerà a seguire il percorso dei nostri portieri, contribuendo alla crescita del gruppo e della squadra».