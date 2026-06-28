Eccellenza: all'Alghero arrivano Zirolia e Sanna, Giorico confermato in panchinaLa squadra punta a far bene anche nel massimo campionato regionale
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Rientrato dopo tantissimi anni in Eccellenza dopo aver dominato la scorsa stagione, stravincendo il girone B della Promozione, l'Alghero del riconfermato allenatore Mauro Giorico, punta a far bene anche nel massimo campionato regionale.
Una società e una squadra con un passato anche in C2 e con tanti anni di Serie D, non può davvero porsi limiti anche con un programma a medio termine, visto che in Eccellenza sono tante le società che puntano alla D. Il direttore sportivo Alessandro Piras è da tempo sul mercato. Per il momento sono arrivati il centrocampista Entrico Zirolia, il difensore Andrea Sanna.
Piace anche l'attaccante Piassi dell'Ilvamaddalena e piacciono tanti altri giovcatori necessari per costruire una squadra di vertice. Possibili quindi nuovi arrivi anche in tempo stretti.