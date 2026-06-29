E anche Diego Canu e Daniele Arbus restano a Santa Teresa. La lista dei giocatori confermati dal club gallurese per la prossima stagione nel campionato di Eccellenza si arricchisce di due talenti sardi.

Si tratta di Canu, centrocampista classe 2007, scuola Ilvamaddalena, e dell’attaccante Arbus (2009), prodotto del settore giovanile teresino. I due under vanno a fare compagnia ai già ufficializzati Pedelacq (tra i pali), Braga, Gavagni, Minnelli e Secci in difesa, Del Vecchio, Generoso e Saiu a centrocampo e, in avanti, Alluttu, Djedje, Ziani e Siamparelli.

Verso la conferma pure Angelo Sardo, che nel corso della stagione precedente era stato aggregato in prima squadra dalle giovanili.

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