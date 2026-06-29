Allarme bomba al Poetto di Cagliari per il ritrovamento di due presunti ordigni bellici inesplosi sul fondale marino davanti al lido della Prefettura. Gli oggetti metallici, individuati a circa tre metri di profondità dal bagnino della struttura, hanno fatto scattare l'immediato intervento della Guardia Costiera e l'emanazione di un'ordinanza urgente che ha sospeso immediatamente la balneazione dell’area.

Il provvedimento dispone con effetto immediato l'interdizione dello specchio d'acqua nel raggio di 20 metri dal punto della segnalazione, in attesa delle verifiche e dell’intervento di bonifica da parte degli artificieri.

Nell'area è vietato anche ancorare o sostare con qualsiasi imbarcazione, fare immersioni subacquee, pescare.

(Unioneonline/v.f.)

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