Dopo l’atto vandalico dei giorni scorsi, i volontari dell’associazione Amici dei fortini, hanno sistemato provvisoriamente il cancelletto di ingresso del forte sabaudo Su Forti a Margine Rosso nel litorale quartese.

«Grazie alla pronta segnalazione della grata divelta dai vandali» spiega il presidente dell’associazione Amici dei fortini Emanuele Contu, «abbiamo subito informato le autorità competenti e inoltrato richiesta di intervento alla Regione, proprietaria del bene. Per evitare ulteriori danni, abbiamo provvisoriamente fissato il cancelletto in modo che resti sicuro fino alla riparazione ufficiale». Detto questo «continuiamo a vigilare e a intervenire ogni volta che la nostra storia e il nostro territorio vengono danneggiati. Ringraziamo chi ci segnala irregolarità: la collaborazione civica è fondamentale». Proprio l'associazione Amici del fortini sta portando avanti da tempo un progetto per la valorizzazione delle fortificazioni militari della seconda guerra mondiale sparse nel territorio.

Qualche tempo fa ha avviato anche un censimento dei siti. Tra i più significativi ci sono i fortini del Simbirizzi, purtroppo spesso in balia dei vandali che li riempiono di rifiuti e che poi danno fuoco e anche rifugio di senza tetto. Altre fortificazioni sono presenti al Poetto e a Margine Rosso. Ci sono poi quelli di Quartello che di recente sono stati bonificati dai volontari e che attendono un intervento di riqualificazione.

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