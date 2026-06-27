«C’erano dei pioppi altissimi, un fiume, una Panda e tante persone che amiamo. È stato un giorno meraviglioso».

È il mese dei matrimoni e anche Aurora Leone si è sposata. L'attrice e comica ha detto sì a Simone Ruzzo, membro del collettivo The Jackal, con una cerimonia celebrata a San Leucio, in provincia di Caserta, dopo aver annunciato mesi fa le nozze. Anche in questo caso è stato Instagram il canale scelto per condividere la notizia: una foto degli sposi immersi nel verde, con un filare di pioppi sullo sfondo, accompagnata da poche parole.

Come nel caso di Francesca Michielin, che si è sposata lo stesso giorno, anche Aurora Leone e Simone Ruzzo hanno scelto una cerimonia riservata.

Il collettivo The Jackal è stato fondato nel 2005 da Ciro Priello, Simone Ruzzo e Francesco Ebbasta. Insieme hanno iniziato il loro percorso nella comicità sul web con Lost in Google, per poi approdare in televisione, al cinema e a teatro. Aurora Leone, classe 1999 e cresciuta nel Casertano, è entrata a far parte del gruppo nel 2019, dopo essersi fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione a Italia's Got Talent.

La sposa è arrivata alla cerimonia a bordo di una Panda sulle note de Il mondo di Jimmy Fontana, lo stesso brano scelto come sottofondo delle fotografie pubblicate su Instagram. Poi il rito e lo scambio delle promesse.

Qualche mese fa la coppia aveva annunciato le nozze, sempre attraverso i social.

Soltanto durante l'ultima puntata del format dei The Jackal Concertiny, pubblicata il 25 giugno, gli Zero Assoluto avevano dedicato alla futura sposa il brano Per dimenticare, ricordando che al matrimonio mancava ormai soltanto un giorno.

(Unioneonline)

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