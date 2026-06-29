L'emorragia di dirigenti che da settimane caratterizza il Carbonia calcio, in preda a una profonda crisi societaria dopo un buon campionato di Eccellenza, è proseguita anche oggi: si è dimesso Marco Lambroni. Da oltre sei anni faceva parte del consiglio direttivo e presidenziale. Sì è spesso e con profitto occupato del settore giovanile dal punto di vista burocratico. Da settimane pareva che anche i suoi rapporti con il resto dello staff presidenziale si fossero deteriorati. È arrivata la conferma ufficiale.

Le dimissioni sono frutto della situazione di incertezza che regna in casa biancoblu a circa venti giorni dall'iscrizione al campionato. Prima di Lambroni si era dimesso il direttore sportivo Sebastian Puddu e poi, per motivi personali, il vice presidente Mirco Brai.

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