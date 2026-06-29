Tanca Regia celebra Antonio Meloni, che su Vadir vince il Gran Premio. Il binomio imprime il suo sigillo nella 3ª tappa del 10° Trofeo Asvi, concorso A2* di salto ostacoli, che si è disputato nell’impianto di Abbasanta nel fine settimana.

Nonostante la presenza di 240 binomi, l’organizzazione curata dall’Asvi è riuscita a modificare la scaletta delle gare per evitare le ore più calde e tutelare la salute dei cavalli. Nella gara più tecnica, il Gran Premio C140 per cavalli di 7 anni e oltre, Meloni si è distinto per aver compiuto, unico tra tutti, il percorso netto nelle due manche. Al secondo posto Gianleonardo Murruzzu su Blandina, che dopo il netto della prima manche ha abbattuto una barriera nel secondo giro; terzo Giovanni Carboni su Darezzo.

Nei 6 anni è stata la velocità a stabilire il podio: il più rapido è risultato Giovanni Carboni sull’anglo arabo Eccelsa AA, davanti a Francesco Iriu su Ektor e Marco Arca in sella a Eldorado Blue. Da segnalare infine nella classifica dei cavalli di 4 anni i tredici ex equo per il primo posto e i nove i vincitori della classifica riservata ai cavalli di 5 anni.

I risultati della tappa sono utili per accedere alle finali del Trofeo Asvi per i cavalli nati e allevati in Sardegna, che si disputerà all’interno del Sardegna Jumping Tour, in programma dal 16 al 20 settembre.

Mercoledì parte, invece, la rassegna Asvi dei puledri di 2 e 3 anni. L’impianto di Tanca Regia sarà animato fino a domenica dalla rassegna predisposta dall’Agenzia regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione Ippica in collaborazione con Anacaad (Associazione nazionale allevatori cavallo anglo arabo e derivati), nell’ambito del Programma di incentivazione e valorizzazione delle produzioni equine selezionate della Sardegna anno 2026.

La rassegna per i puledri di 2 anni si terra mercoledì e giovedì, e prevede la prova Morfo Attitudinale nel campo modello Maneggio Coperto, mentre la rassegna per i puledri di 3 anni andrà in scena venerdì, sabato e domenica con la prova Morfo Attitudinale nel campo modello Maneggio Coperto e la prova di Andature e Salto montato nel Campo principale “Foxtrott”.

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