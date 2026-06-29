Una stagione che si chiude con il segno positivo in casa Madas Siliqua. Dopo l’attesa dovuta ai lavori di ristrutturazione della palestra comunale, la società è ripartita, dando spazio in particolar modo ai giovani, grandi protagonisti in prima squadra. Per questo motivo i Madas hanno scelto di iscriversi al campionato MSP, con tanti giovani (dal 2005 fino al 2010), affiancati da un gruppo di giocatori esperti, composto prevalentemente da over 30 e, in alcuni casi, anche oltre i 40 anni.

«Un mix di entusiasmo ed esperienza costruito praticamente dal nulla – è il commento di Simone Ghiani, allenatore e giocatore dei Madas - Prima dell’inizio del campionato la squadra è riuscita a svolgere appena tre o quattro allenamenti, tutti all’aperto. Anche il calendario non ha aiutato. L’intero girone d’andata è stato disputato in trasferta, mentre soltanto da gennaio 2026, con la riapertura della palestra, abbiamo potuto finalmente giocare davanti al nostro pubblico».

Un avvio di stagione complicato, dunque, a causa della mancanza di allenamenti e di ritmo, e un bilancio al termine del primo girone di 3 vittorie e 5 sconfitte. Risultati che hanno permesso ai Madas Siliqua di qualificarsi al Girone Bronze. «Anche la seconda fase – prosegue Ghiani - è iniziata nel peggiore dei modi, con due sconfitte consecutive in trasferta: la prima a Villacidro e la seconda sul campo della Ferrini Quartu. Da quel momento, però, qualcosa è cambiato. La squadra ha trovato convinzione nei propri mezzi, compattezza e continuità, infilando una straordinaria serie di sette vittorie consecutive che l’ha portata fino alla finale proprio contro la Ferrini».

In finale, i Madas hanno superato la compagine quartese in 3 gare (serie vinta 2-1) conquistando il titolo “Bronze". «Un successo che va ben oltre il risultato sportivo – conclude Ghiani - È la dimostrazione di quanto una società, pur costretta a fermarsi per oltre un anno e mezzo, possa rialzarsi grazie alla passione dei propri dirigenti, dei propri atleti e di tutti coloro che hanno continuato a credere nel progetto».

La stagione dei Madas Siliqua si chiuderà ora con l’organizzazione del torneo di basket 3vs3 “Madas StreetBasket”, in programma dal 2 al 4 luglio, ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Da agosto si tornerà a lavorare con entusiasmo per programmare la nuova annata, con la speranza di poter finalmente ripartire anche con il settore Minibasket e giovanile, vero cuore del futuro della società.

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