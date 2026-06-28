La squadra femminile del Cagliari Beach Soccer è di nuovo campione. Il 4-3 nella grande finale di Lignano Sabbiadoro porta le rossoblù di Manuel Perra ad alzare di nuovo la Coppa Italia, come già successo nel 2023. A decidere l’ultimo atto è il capitano, Veronica Privitera, al termine di una serie di sorpassi e controsorpassi fra le due squadre che avevano chiuso in testa il girone (e che negli anni si sono più volte affrontate fra scudetto e coppa nell’ultimo atto).

Giulia Olivieri apre le marcature per il Lady Terracina dopo 92 secondi, unico gol del primo tempo. Al 7’ della seconda frazione il Cagliari pareggia con una punizione di Fabiana Vecchione, che porta le squadre a giocarsi tutto negli ultimi 12 minuti. I quali cominciano con il vantaggio rossoblù, sulla battuta alza Vecchione e Privitera con uno splendido tiro al volo da centrocampo firma uno spettacolare gol del 2-1.

Massa, in una decina di secondi, ribalta ulteriormente il risultato e riporta avanti il Lady Terracina al 4’ del terzo tempo. Sembra un finale in salita per il Cagliari, che però trova le risorse per capovolgere di nuovo la finalissima. A 2’46’’ dalla fine è Baldini a pareggiare, a 38 secondi da quelli che sarebbero stati i supplementari un destro piazzato di Privitera vale il definitivo 4-3 e la coppa.

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