Le ambizioni dell’Amsicora si sono fermate in finale. A Cagliari la Lazio ha vinto lo scudetto della categoria “Ragazze”, l’ex Under 16, battendo in finale l’Amsicora che puntava al secondo titolo giovanile della stagione.

La Final Six, organizzata dalla società cagliaritana si è giocata sabato e domenica a Ponte Vittorio. Le campionesse d’Italia della categoria Allieve, titolo vinto a Mori tre settimane fa, si sono trasferite armi e bagagli nella categoria superiore, qualificandosi alla fase finale.

Calendario non benevolo, con due partite nella giornata inaugurale, e due vittorie. La prima con la Capitolina, finalista nella scorsa edizione, 6-1 con poker di Uccheddu e reti di Contu e Serra. A seguire il secondo successo con la Lorenzoni Brà, 2-1 con reti di Uccheddu e De Rosa. Stesso cammino per la Lazio, nell’altro girone, con le vittorie su HC Genova e Cus Padova, detentore del titolo. Amsicora e Lazio hanno staccato in anticipo il pass per la finale. Ieri ultime partite dei gironi, con le vittorie della capitolina sulla Lorenzoni, e del Cus Padova sull’HC Genova. Nel pomeriggio finalmente la finale, dove la Lazio si è imposta per 2-1. Tanti corti non sfruttati per la squadra allenata da Agustina Fiorelli e Benedetta Olla, una rete annullata a Uccheddu, ma nella terza frazione la Lazio passa sfruttando una ripartenza e un corner corto. Uccheddu ha accorciato le distanze a un minuto dalla fine, ma non è bastato.

All’Amsicora resta la soddisfazione dei premi individuali, assegnati ad Anna Simeone quale miglior giocatrice, ed Elisa Uccheddu, miglior marcatrice con sei reti.

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