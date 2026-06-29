Si svolgerà venerdì alle 18,30 a Tramatza ( all'hotel “L’Anfora” Strada Statale 131 KM 103 ), la cerimonia di premiazione delle società vincenti i campionati regionali le Coppe disciplina della stagione sportiva 2025/2026. La cerimonia sarà presieduta dal presidente della Figc Gianni Cadoni. Saranno inoltre conferite le Benemerenze regionali e assegnati i premi ai direttori di gara e assistenti che si sono particolarmente distinti nel corso della stagione sportiva.

Convocate tutte le società premiande con invito esteso anche a tutte le altre che hanno partecipato all’attività federale della stagione sportiva appena conclusa.

Alla cerimonia saranno presenti i massimi Dirigenti Sportivi Federali Regionali.

I PREMIATI – Per l'Eccellenza sarà premiata l'Ossese promossa in Serie D. Per la Promozione, l'Alghero e il Terralba, per la Prima categoria l'A ccademia Sulcitana, Masainas, Macomer e Monte Alma. Per la Seconda categoria Himalaya, San basilio, Capoterra, CR Arborea, Nonnanaro, Santu Pedru, Atletico Castelsardo e Tavolara. Premiate anche le squadre vincitrici della Terza categoria, del calcio femminile e del Calcio a 5.





© Riproduzione riservata