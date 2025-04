Sono di nuovo tre le squadre sarde impegnate nella lotta per la salvezza a quattro giornate dalla fine: Cos e Uri sono al penultimo posto con 29 punti. Precedono il Terracina, sotto di sei punti.

Cos e Uri lottano per un posto nei play out con la salvezza diretta distante cinque punti. In zona playout è tornato il Latte Dolce, battuto sabato scorso nello scontro diretto col Monterotondo.

Al momento sono salve solo l'Ilvamaddalena a 34 punti e l'Olbia a 37. Domenica la Cos è attesa sul campo del Savoia, una formazione fortissima con i suoi 49 punti. La squadra di Antonio Carta deve tornare a casa almeno con un punto.

L'Uri dal suo canto ospiterà il Monterotondo, appena uscito dalla zona playout ma che ha ugualmente necessità di far punti. Il Latte Dolce ospita il Cassino che ancora crede nella promozione in C. L'Ilva attende la visita del Guidonia, prima del girone G col Gebilson. Ad avere il compito meno difficile è l'Olbia attesa sul campo del Terracina, ultimo della classe.

