Ultimi movimenti in casa Ilvamaddalena.

In uscita Joel Kiwobo e Facundo Maitini che hanno rescisso il contratto dopo essere stati grandi protagonisti la scorsa stagione in Eccellenza col ritorno in serie D.

Oggi l'Ilvamaddalena gioca alle 14 in anticipo contro il Trastevere. Una gara casalinga da vincere per rafforzare una classifica preoccupante. La squadra maddalenina non vince da sei gare.

© Riproduzione riservata