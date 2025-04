La Cos ha ripeso gli allenamenti in vista della importantissima gara di domenica sul campo del Savoia, sesta in classifica e squadra particolarmente coriacea. La vittoria di domenica scorsa sul Terracina ha portato grande entusiasmo in casa Cos che nelle precedenti due gare aveva conquistato altri due punti, dopo essere stata raggiunta a pochi minuti dagli avversari.

Quattro punti persi insomma. La Cos crede ancora nella salvezza nonostante debba giocare fuori casa tre delle ultime quattro gare del torneo. Si punta chiaramente ai playout con grinta, determinazione ma anche col buon gioco degli ultimi tempi.

Oggi la Cos ha 29 punti come l'Atletico Uri che domenica ospita il Monterotondo in casa.

