Negli anticipi di ieri in Serie D l'Ilvamaddalena ha conquistato un buon punto contro il Real Monterotondo Scalo, 0-0. È il terzo risultato utile consecutivo per la squadra isolana, che punta a risalire in classifica per ottenere la salvezza. Un punto conquistato contro un avversario di valore, che fa ben sperare per il futuro. Non è invece andata altrettanto bene all’Olbia, sconfitta 4-1 dalla Sarnese per interrompere la serie positiva.

Oggi alle 14.30 si completa la quindicesima giornata nel Girone G di Serie D. Si giocano Atletico Uri-Paganese, Cynthialbalonga-Cos e Latte Dolce-Trastevere, con le sarde che devono assolutamente muovere una classifica per loro finora decisamente preoccupante.

