La rincorsa dell’Olbia si ferma allo stadio “Felice Squitieri” di Sarno, dove cede 1-4 alla Sarnese nell’anticipo della 15ª giornata di Serie D, giocato questo pomeriggio.

La matricola campana ipoteca la vittoria nel primo tempo, passando in vantaggio dopo 8’ con Munoz, raddoppiando al 39’ con Labriola e calando il tris al 40’ con Marini. La squadra di Zé Maria prova a reagire, e alla mezz’ora della ripresa accorcia le distanze con Furtado, alla quarta marcatura in campionato, ma al 44’ Lagzir firma il poker, archiviando definitivamente la pratica.

Reduci dal filotto di quattro risultati utili, contro la quinta forza del Girone G i galluresi pagano qualche errore di troppo, come quello di Marie-Sainte, che spiana la strada a Labriola in occasione del 2-0, e un deciso passo indietro sul piano del gioco, e stoppano la loro corsa verso la salvezza diretta, rimanendo inchiodati a quota 13 in classifica in attesa che il turno si completi domani con le altre partite.

Intanto, a Zé Maria, arrivato a metà novembre, la trasferta di Sarno riserva la prima sconfitta sulla panchina dell’Olbia.

© Riproduzione riservata