Buone nuove dal giudice sportivo per l’Olbia, che dalla 12ª giornata di ritorno di Serie D “eredita” solo (si fa per dire) la diffida a carico di Buschiazzo, che ha rimediato domenica a Tertenia durante il derby con la Costa Orientale Sarda la quarta ammonizione in campionato.

Da vedere se e come sarà gestita nelle ultime cinque partite della stagione regolare, nella quale i bianchi andranno a caccia di punti per centrare la salvezza diretta prima possibile tra le gare casalinghe con Cynthialbalonga, Sarnese e Gelbison e le trasferte sui campi di Terracina e Atletico Uri.

Arrivato a gennaio, il centrale uruguaiano classe 1996 è diventato subito una delle colonne portanti della difesa dell’Olbia, giocando 9 partite su 10 da titolare per 90’ e segnando anche un gol alla seconda uscita con la maglia bianca il 26 gennaio nel 3-2 all’Anzio.

Restando in tema, al “Nespoli” contro la Cynthialbalonga i galluresi ritroveranno Ze Maria in panchina e Costanzo in campo: l’allenatore e il capo cannoniere dell’Olbia hanno scontato contro la Cos la giornata di squalifica, e saranno regolarmente al loro posto domenica. Lo stesso non si può dire per il preparatore atletico Giua, che deve scontare ancora tre delle quattro giornate prese dopo l’espulsione nel match col Savoia.

© Riproduzione riservata