Il giudice sportivo ha squalificato nel campionato di Eccellenza per due giornate Igor Caetano Menezes Trindade (Lanusei), dopo una un'espulsione diretta.

Per somma di ammonizioni, un turno di squalifica per  una gara effettiva Ablaye Faye (Buddusò), Alan Gabriel Bert e Kaio Cesar Florencio Piassi (Ilvamaddalena) e Mattia Delogu (Sant'Elena Quartu).

Un turno di stop anche per l'allenatore del Villasimius Sebastiano Pinna.

© Riproduzione riservata