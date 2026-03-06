calcio
06 marzo 2026 alle 09:42aggiornato il 06 marzo 2026 alle 09:42
Eccellenza, due giornate di squalifica per Trindade del LanuseiUn turno di stop anche per l'allenatore del Villasimius Sebastiano Pinna
Il giudice sportivo ha squalificato nel campionato di Eccellenza per due giornate Igor Caetano Menezes Trindade (Lanusei), dopo una un'espulsione diretta.
Per somma di ammonizioni, un turno di squalifica per una gara effettiva Ablaye Faye (Buddusò), Alan Gabriel Bert e Kaio Cesar Florencio Piassi (Ilvamaddalena) e Mattia Delogu (Sant'Elena Quartu).
Un turno di stop anche per l'allenatore del Villasimius Sebastiano Pinna.
