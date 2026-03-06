Il Cus Cagliari prova a lasciarsi alle spalle la beffa interna contro Faenza e guarda alla prossima sfida di campionato. Nella 22esima giornata di A2 Femminile le universitarie saranno impegnate sul parquet dell’Alpo, seconda forza del Girone B.

La squadra di Federico Xaxa ha lavorato in settimana per metabolizzare la sconfitta e preparare una trasferta complicata. Le veronesi, allenate da Nicola Soave, sono reduci dal ko con Rovigo ma restano una delle squadre più attrezzate del campionato. All’andata si imposero a Cagliari per 63-56, al termine di una gara molto combattuta.

Nonostante un ritorno con qualche passaggio a vuoto, Alpo può contare su un roster profondo e di qualità, con giocatrici esperte come Peresson, Soglia e Rosignoli. L’obiettivo delle venete è difendere la seconda posizione in classifica in vista dei playoff.

Per il Cus, terzultimo in graduatoria e con gli scontri diretti sfavorevoli contro Vicenza e Trieste, ogni partita diventa decisiva nella corsa salvezza. Dopo la trasferta di Verona arriveranno due gare consecutive a Sa Duchessa contro Bolzano e Rovigo, prima della chiusura della regular season sul campo di Alcamo.

«La difesa sarà fondamentale anche nella prossima partita - ha spiegato la pivot Tea Peric -. Contro Alpo dovremo evitare canestri facili e affrontare la gara con fiducia: nel basket può succedere di tutto».

© Riproduzione riservata