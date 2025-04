Per la 17esima e penultima giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie B di rugby, domani, domenica 6 aprile, alle 15.30, al Campo Comunale di Via Trento, l'Amatori Capoterra ospiterà il Cus Milano.

Il XV dei coach Garau e Ambus vogliono riscattarsi subito, dopo il 34-33 all'ultimo respiro subito a Varese. La classifica li vede al quarto posto, a un punto dal Rho.

Gli universitari arrivano galvanizzati dal 24-19 casalingo sull'Ivrea, che ha consentito l'aggancio al sesto posto proprio della compagine piemontese.

All'andata, i capoterresi vinsero 20-19 a Milano.

Dirigerà l'incontro il signor Massimiliano Dui di Nuoro.



Le partite della 17esima giornata: Amatori Capoterra-Cus Milano, Cernusco-Cus Genova, Ivrea-Stade Valdotain, Pro Recco-Rho, Varese-Savona.



La classifica: Stade Valdotain 67; Cus Genova 63; Rho 48; Amatori Capoterra 47; Cernusco* 41; Cus Milano*e Ivrea 37; Varese 22; Pro Recco 20; Savona 14. (* una partita in meno).

