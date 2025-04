Fermo il campionato nazionale di Serie A di rugby, è tempo di recuperi.

Domani pomeriggio, alle 14.30, per il girone 2, l'Amatori Alghero ospita il Lecco a Maria Pia.

E' il recupero del match valido per la 16esima giornata e non disputato il 29 marzo per l'accordo tra le due squadre.

Gli algheresi arrivano dal 17-14 subito a Parma e con una vittoria sorpasserebbero il Noceto al terzo posto.

I lecchesi, già certi di chiudere la stagione al penultimo posto, hanno invece subito una netta sconfitta casalinga, 45-5, per mano della vicecapolista Settimo Torinese.

All'andata, il XV di coach Marco Anversa si impose in riva al lago per 31-13.

Dirigerà l'incontro il signor Fabio Taggi di Roma.

© Riproduzione riservata