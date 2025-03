L'Amatori Rugby Capoterra torna in campo domenica, alle 14.30, per la 13esima giornata del girone 1 di Serie B nazionale.

Al Comunale di Via Trento arriva la capolista Cus Genova (arbitra il signor Simone Sironi di Roma).

Il XV di Marcello Garau e Gabriele Ambus occupano la terza piazza, conquistata proprio nell'ultimo turno, battendo 25-24 il Rho, avversaria diretta.

Gli universitari, invece, hanno sbancato 34-26 il campo del Cus Milano

All'andata, nel match disputato al Carlini-Bollesan, il Cus si impose per 50-16.

© Riproduzione riservata