Sono Luca Rossetti e Nicolò Gonella, su Skoda Fabia Rs, i vincitori del terzo Rally Sulcis Iglesiente, manifestazione organizzata dalla Mistral Racing e gara d’apertura della Coppa Rally di Zona 10 in Sardegna. Rossetti, tre volte campione europeo, si è aggiudicato sette delle dieci speciali: pur avendo fatto i conti con una penalità di 10” per partenza anticipata nella prima prova, ha colmato il gap, è passato al comando dopo la terza delle quattro prove del sabato e oggi ha chiuso in 41’47”9.

Secondi, a 26”6, Andrea Pisano e Salvatore Musselli su Skoda Fabia R5 del Magliona Motorsport, che hanno vinto tre speciali, i due passaggi sulla Perdaxius e la Nuxis-Santadi 2 e, visto che Rossetti è trasparente ai fini della Coppa Rally di Zona 10, fanno bottino pieno. In terza posizione Gessa-Pusceddu su Skoda Fabia Evo a 53”8, l’equipaggio che a Iglesias aveva vinto le edizioni 2023 e 2024 del rally. Quarti, al debutto su Skoda Fabia R5, Cosimo Abate e Lucio Fiorentino Iscaro.

Quinti assoluti e primi tra le “due ruote motrici” Enrico Piu e Gian Marco Fodde su Peugeot 208 Gt Line Rally 4, che vincono così il primo Trofeo Cammino Minerario di Santa Barbara.

Nelle altre classi, vittoria in casa per l’iglesiente Ugo Valdarchi, che con Giorgio Aricò su Renault Clio della Mistral Racing si è aggiudicato la Rally5.

In A6 si sono imposti i veronesi Gianluca Micheloni e Roberta Antonelli su Peugeot 106 Rellye della Destra4, mentre in A7, nonostante qualche problema sulla Renault Clio Williams, successo di Roberto Cocco e Claudio Mele. In N2 vittoria di Marco e Gaetano Pinna su Peugeot 106 Rally e in N3 a segno Mirko Piredda e Cristiana Spanu su Clio Rs Mistral Racing. In R3 successo di Alessandro Scurosu e Valerio Aunitu su Renault Clio R3 del Team Autoservice Sport, come la Peugeot 208 R2 di Battista Sias e Raffaele Scanu che si sono aggiudicati la Rally4/R2. In Rs 1.4 vittoria per Filippo e Walter Miglior su Peugeot 206 Xs, in Rs 1.6 primi Bruno Caddeo e Francesca Carta su Citroën C2 Vts di Sardegna Racing.

In Rs1.6 Plus primi Moreno Fosci e Salvatore Atzeni su Citroën C2 Vts (Autoservice) mentre in Rs2.0 trionfo di Luca Sitzia e Giacomo Melis su Ford Fiesta St della Mistral Racing e in Rs2.0 Plus a segno Giovanna Paola Palla con Lorenzo Vacca su Renault Clio Rs. Infine, in Rsd2.0 Plus vittoria di Davide Murgia e Maurizio Mura su Seat Ibiza Cupra Tdi della Mistral e in Rstb1.6 primi Gianni e Carlo Saddi su Citroën Ds3.

Entusiasti, per la riuscita della manifestazione e il tanto pubblico presente, gli organizzatori della Mistral Racing. Il terzo Rally Sulcis Iglesiente Historic ha regalato la prima vittoria assoluta in carriera a Demitri Brunello e Mirko Frigo, che su Peugeot 309 di Quarto Raggruppamento. Il primo, che non correva da diciotto anni, aveva contribuito nel 1995 al titolo iridato costruttori di Peugeot nei “due litri”, mentre il secondo ha già nel palmares due titoli italiani Junior. Secondi Giulio Pes di San Vittorio e Marco Pala su Peugeot 205 Gti, terzi Enrico Pes di San Vittorio e Nicola Romano su Opel Kadett Gsi. Nel Rally Auto Classiche a segno Massimo Ruggiu ed Elena Valdarchi su Opel Astra Gsi.

L’organizzatore Giacomo Spanu, presidente della Mistral Racing, ha dichiarato: “Il bilancio penso sia più che positivo, perché abbiamo registrato dei numeri forse inimmaginabili sia in quantità di pubblico sia, come abbiamo già svelato nei giorni scorsi, come iscritti. Tanti sono venuti dalla Penisola hanno speso delle bellissime parole nei confronti della nostra manifestazione. Credo che le Amministrazioni coinvolte possano davvero ritenersi soddisfatte del lavoro svolto. Siamo veramente felici di aver portato a termine questa terza edizione, sembra un Rally giovane, ma alla fine sta già dimostrando segni di maturità”.

Il vincitore Rossetti ha commentato: “Una partecipazione davvero molto positiva, ho trovato una gara bellissima sia nel percorso sia nell'organizzazione e nel pubblico. Tantissima gente, tanti appassionati che hanno seguito questi due giorni, è stato bello. Io mi sono trovato subito bene su queste strade e con questa vettura, quindi si festeggia. Il secondo giorno siamo partiti con l’intento di gestire il vantaggio era buono: quando le strade sono così belle hanno anche delle insidie e per evitare di mettermi nei guai ho mantenuto un buon passo ma senza dover spingere troppo, ed è andato tutto liscio”.

Il vincitore del Rally Storico Brunello ha chiosato: “La gara è stata bellissima, le prove belle e bravissimi gli organizzatori. E' un posto che non conoscevo e mi è piaciuto. Tutto bello, pubblico bello, ordinato, tanta gente poi abbiamo fatto una grande vittoria. Non male come ritorno. Prima volta con questa macchina. Bravi tutti”.

Il Rally Sulcis Iglesiente è organizzato dalla scuderia Mistral Racing, con il supporto di Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Ac Cagliari, Aci Sport Delegazione Sardegna, dellaCantina di Santadi e di undici Comuni del territorio: Iglesias, Carbonia, Gonnesa, Narcao, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Antioco, Tratalias e Villaperuccio.



Classifica Top10 Rally Sulcis Iglesiente: 1) Rossetti-Gonella (Skoda Fabia Rs) in 41'47''9; 2) Pisano-Musselli (Skoda Fabia R5) a 26''; 3) Gessa-Pusceddu (Skoda Fabia Evo) a 53''8; 4) Abate-Iscaro (Skoda Fabia R5) a 3'57''5; 5) Piu-Fodde(Peugeot 208 Gt Line 130) a 4'48''2; 6) Locci-Musu (Skoda Fabia R5) a 4'58''6; 7) Mei-Cargneluti (Skoda Fabia Rally 2) a 5'18''1; 8) Cuccheddu-Panu (Peugeot 208 Rally4) a 6'31''9; 9) Cadelano-Cottu (Skoda Fabia R5 Evo) a 6'45''9; 10) Micheloni-Antonelli (Peugeot 208) a 8'57''8.

Classifica Rally Sulcis Iglesiente Historic: 1)Brunello-Frigo (Peugeot 309) in 52'40''4; 2) G. Pes Di San Vittorio-Pala (Peugeot 205 Gti) a 1'52''3; 3)E. Pes di San Vittorio-Romano (Opel Kadett) a 4'49''2; 4) Lorrai-Scorcu (Fiat Uno) a 24'24''7.

