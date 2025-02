Due equipaggi sardi, domenica, saranno al via del 7º Rallyday Two Castles, in Croazia. Sulle due Peugeot 208 Rally4 con le insegne della Porto Cervo Racing ci saranno Sandro Locci, navigato da Sergio Deiana, e Gianni Coda, che avrà alle note proprio il presidente della scuderia smeraldina, Mauro Atzei. I primi torneranno a correre in coppia dopo l’undicesimo posto assoluto centrato al Rally Costa del Gargano nel 2022, mentre Coda-Atzei si ritroveranno fianco a fianco dopo il Rally dei Nuraghi e del Vermentino del 2019, in cui arrivano al secondo posto di classe su una Mitsubishi Lancer Evo IX. Sabato lo shakedown e, alle 19, la cerimonia di partenza. Domenica, tra le 7.35 e le 16, le otto prove speciali.

I commenti. “Riprendere a gareggiare con Mauro, con cui ho iniziato la mia avventura nel rally e che considero un grande amico, è un grande piacere. Insieme abbiamo mosso i primi passi nell’organizzazione dei rally tanti anni fa, con il Rally d’Ogliastra. Il nostro obiettivo principale è divertirci mentre corriamo”, ha dichiarato Gianni Coda.

“La stagione 2025 si preannuncia significativa per il Team, sia dal punto di vista agonistico che organizzativo. Iniziare in Croazia con il “Rallyday Two Castles”, questa volta anche nell’abitacolo con l’amico Gianni, con cui è sempre un piacere correre, rappresenta l’apertura di una stagione intensa. Sarà un anno ricco di impegni con i nostri ragazzi in tutte le gare in Sardegna e, a livello nazionale, con il giovane equipaggio composto da Mattia Ricciu e Giovanni Maria Mazzone nel Campionato Italiano Rally Junior e nel Campionato Italiano Rally Terra, dove anche Nicola Tali avrà un ruolo da protagonista”, ha commentato Mauro Atzei, che ha aggiunto che non mancheranno le partecipazioni a livello internazionale in alcune delle gare della Ter Series, del Ter Tour European Rally e dell’Historic, tre serie di cui fa parte il Rally Terra Sarda. “Oltre a promuovere il Rally Terra Sarda 2025, stiamo valorizzando il nostro territorio all’estero”.

Sandro Locci ha poi spiegato: “È la mia prima esperienza in un rally all’estero e avrò al mio fianco un caro amico, Sergio Deiana. Ci auguriamo di divertirci!”. Il navigatore Sergio Deiana ha poi concluso: “Realizzeremo un obiettivo che ci eravamo posti, ossia, quello di correre un’altra competizione insieme. Questa volta, ho ricevuto un invito dalla Scuderia per partecipare a una gara su terra, un’esperienza nuova per me in coppia con Sandro, poiché tutte le sette gare precedenti con lui sono state su asfalto. Spero di vivere una bella avventura in Croazia, con l’obiettivo di accumulare chilometri e iniziare bene il 2025, e la speranza di partecipare ad altre gare durante l’anno”.

Rally Costa Smeralda. Intanto l’Automobile Club Sassari ha svelato i primi dettagli sull’ottava edizione del Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, che si correrà venerdì 11 e sabato 12 aprile con base a Porto Cervo. La manifestazione sarà valida per i Campionati Italiani Rally Auto Storiche e Rally Regolarità a media 50 e 60, compresa anche la nuova categoria “Auto classiche” dedicata alle vetture del periodo 1993-2000. Il Costa Smeralda sarà anche round del Trofeo Rally della Terza Zona con coefficiente 1,5, del Trofeo A112 Abarth, del Regionale e abbinato al raduno Martini Rally Vintage riservato alle auto in livrea Martini.



Dopo due giorni di ricognizioni e le verifiche, partenza alle 12.30 di venerdì 11 e arrivo alle 16 di sabato 12, come da tradizione al Molo Vecchio. Previsti 142,14 chilometri cronometrati articolati in due tappe. Tre speciali inedite, disegnate su tracciati storici dell’iconica gara smeraldina, si correranno il venerdì, giornata che si chiuderà col riordino flexy di massimo 180 minuti a Olbia prima di fare ritorno al parco chiuso del Molo Vecchio. Alle 7.30 del sabato le vetture ripartiranno verso altre tre prove, già note a chi ha disputato la gara di recente. Olbia ospiterà riordino e parco assistenza del day1, Aglientu il riordino e Tempio i parchi assistenza del sabato.

