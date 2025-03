Luca Rossetti e Nicolò Gonella, su Skoda Fabia Rs, restano al comando del terzo Rally Sulcis Iglesiente anche dopo il primo passaggio sulle tre prove della domenica, la Nuxis-Santadi, Perdaxius e Maladroxia. Dopo il controllo a timbro a San Giovanni Suergiu, l’ingresso in parco assistenza a Carbonia e il riordino a Villaperuccio, nel pomeriggio gli equipaggi hanno effettuato un secondo passaggio sulle tre prove e si dirigeranno a Iglesias per la cerimonia di premiazione, in programma in Piazza Sella.

Rossetti ha finora vinto sei delle sette speciali disputate, con 20”8 di vantaggio sull’osilese Andrea Pisano, che con Salvatore Musselli alle note nella Skoda Fabia R5 si è anche aggiudicato la Perdaxius 1.

A occupare la terza posizione Marino Gessa e Salvatore Pusceddu (Skoda Fabia Evo), vincitori delle prime due edizioni del Rally, che al momento hanno 38”4 di ritardo. Out nella sesta speciale la Skoda Rs di Antonio Dettori, che cede così la quarta posizione a Cosimo Abate e a Fiorentino Iscaro (Skoda Fabia R5, a 2’50”1). A chiudere la top5 è una “due ruote motrici”, la Peugeot 208 Gt Line Rally4 di Enrico Piu e Gian Mario Fodde a 3’27”1.

Nello Storico, dopo il ritiro di ieri di Laboisse per un incidente senza conseguenze per l’equipaggio, oggi out il nuovo leader Casalloni per guasto meccanico. Dopo il primo passaggio sulle tre speciali odierne, Demitri Brunello e Mirko Frigo su Peugeot 309 sono al comando con 58”6 di vantaggio sul presidente di Aci Sport Spa e Ac Sassari, Giulio Pes di San Vittorio, navigato da Marco Pala su Peugeot 205 Gti.

Nel pomeriggio, Nuxis-Santadi 2 (7,49km), Perdaxius 2 (5,27km) e Maladroxia 2 (9,64km), a Sant’Antioco.

Il Rally Sulcis Iglesiente è organizzato dalla scuderia Mistral Racing, con il supporto di Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Ac Cagliari, Aci Sport Delegazione Sardegna, della Cantina di Santadi e undici Comuni del territorio: Iglesias, Carbonia, Gonnesa, Narcao, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Antioco, Tratalias e Villaperuccio.



Classifica Rally Moderno dopo sette speciali: 1) Rossetti-Gonella (Skoda Fabia Rs) in 29''9'; 2) Pisano-Musselli (Skoda Fabia R5) a 20''8; 3) Gessa-Pusceddu (Skoda Fabia Evo) a 38''4; 4) Abate-Iscaro (Skoda Fabia R5) a 2'50''1; 5) Piu-Fodde (Peugeot 208 Gt Line 130) a 3'27''1; 6) Locci-Musu (Skoda Fabia R5) a 3'38''3; 7) Mei-Cargnelutti (Skoda Fabia Rally2) a 3'49''; 8) Cuccheddu-Panu (Peugeot 208 Rally4) a 4''21''5; 9) Sias-Scanu (Peugeot 208 R2 b) a 4'24''9;10); 10) Cadelano-Scottu(Skoda Fabia) a 4'56'5.



Classifica storico dopo sette speciali: 1) Brunello-Frigo (Peugeot 309) in 36'39''9; 2) G.Pes Di San Vittorio-Pala (Peugeot 205 Gti) a 58''6; 3) E.Pes di San Vittorio-Romano (Opel Kadett) a 3'18''5; 4) Lorrai-Scorcu (Fiat Uno) a 22'35''.

