Rimane invariata, dopo la disputa della nona giornata di andata, la classifica del girone B di Promozione: in testa, imbattuta, l'Ozierese con 25 punti. Alle sue spalle, appena un punto sotto, si trova la prima delle Anglogalluresi: parliamo del Castelsardo, con 24 punti, che con un'invidiabile spigliatezza sta tenendo magnificamente, anche a suon di gol (sinora 28 quelli segnati, 8 dei quali portano la firma del capocannoniere Michele Chelo), il passo della leader del Monteacuto.

Dal canto suo, ha ripreso la corsa in zona promozione, dopo lo stop di Nulvi, il Coghinas (18 punti): l'undici di Rusani ha infatti battuto tra le mura amiche il Buddusò, portandosi solitario al 3° posto con 18 punti. Sempre procedendo in ordine di classifica, troviamo al 4° posto, a quota 15, in compagnia del Campanedda, il neopromosso Monte Alma, reduce dal pari esterno proprio coi Sassaresi. Abbiamo parlato sinora di primo posto e aspiranti ai playoff, ma va evidenziato che tra il secondo posto del Castelsardo (24 punti) e il quinto (15), ora occupato dal Campanedda, esiste già un divario di ben 9 punti.

Occupandoci delle altre «Diocesane», la classifica ci porta al nono posto, dove si trovano sia l'Arzachena sia il Luogosanto, con 11 punti: la prima non è riuscita ad andare oltre il pareggio nel confronto casalingo col Bosa; i Luogosantesi, dal canto loro, hanno dovuto cedere l'intera posta, di misura, sul terreno della Macomerese. Un gradino più sotto la San Giorgio Perfugas (10 punti), che nonostante l'impegno non è riuscita a opporsi allo strapotere della capolista. In piena zona playout si trova il Buddusò (5 punti): la vittoria non ha ancora bussato alla porta dei Buddusoini, che mantengono così, in compagnia del Thiesi, il poco invidiabile record di non aver ancora vinto.

Per la cronaca, proprio nell'ultimo turno ha invece conquistato la prima vittoria il Macomer. Tornando alle posizioni di questo secondo lotto di Galluranglonesi, l'attenzione non deve mai mancare nel prosieguo del campionato, poiché basta una battuta a vuoto per ritrovarsi nella zona calda della classifica.

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