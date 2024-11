Cade per la prima volta la capolista Lanusei. Si sono giocate oggi sette gare delle nove in programma nella tredicesima giornata del campionato di Promozione, Girone A. Gli ogliastrini sono stati sconfitti (3-2) sul campo dell’Orrolese. Non ne approfitta il Cus Cagliari battuto (0-3) a Sa Duchessa del Sant’Elena: partita interrotta per circa venti minuti, complice la necessità di portare via in ambulanza un giocatore di casa.

Avanza in quarta posizione il Castiadas corsaro (2-3) sul campo del fanalino di coda Villamassargia. Scivola in quinta posizione l’Atletico Cagliari, sconfitto (0-2) in casa da un lanciatissimo Guspini. Il Tortolì piega (3-1) la matricola Uta. Pioggia di gol (3-3) nel derby Arborea-Terralba. Torna al successo il Selargius: contro l’Atletico Masainas finisce 1-3.

Domani, alle 15, si giocano Pirri-Tharros e Villacidrese-Idolo.

