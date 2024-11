Attimi di paura in campo questo pomeriggio in Cus Cagliari-Sant’Elena, partita del Girone A di Promozione. Al 69’, sul risultato di 0-3, il giovane attaccante del Cus G.P. (19 anni) è andato a contrasto con un avversario a metà campo e ha ricevuto una fortuita ginocchiata sulla schiena, cadendo violentemente a terra molto dolorante. Per un attimo ha leggermente perso i sensi ed è stato subito soccorso in campo dallo staff medico di entrambe le squadre, con l’arbitro che ha interrotto il gioco.

Dopo una decina di minuti, in campo è entrata l’ambulanza Quattro Mori Soccorso Sardegna che lo ha portato fuori dal terreno di gioco di Sa Duchessa. Il giocatore è stato trasportato al Policlinico di Monserrato in codice giallo, col sospetto di fratture nella zona dorsale. La partita è poi ripresa regolarmente.

L’episodio capita a due settimane da un altro intervento dell’ambulanza in campo durante una partita del Cus: due settimane fa, con la Tharros sempre in Promozione, si era reso necessario l’intervento dei soccorsi per un altro giocatore dei cagliaritani caduto male. Nell’occasione non aveva avuto lesioni ed era stato portato in ospedale per accertamenti.

