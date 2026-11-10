Volano in vetta il Lanteri Sassari e lo Stintino nel girone D della Prima categoria con l'ex capolista Valledoria, che, battuta proprio dal Lanteri, è finita al terzo posto di una classifica cortissima, con sei squadre racchiuse in due punti. Tutto anvcora in gioco insomma: dietro le due capoliste, viaggia il Valledoria ad appena un punto di distacco. Più giù con due punti di distacco dal tandem di testa, ecco, Ottava Ittiri, Lauras. In coda, l'ultimo posto resta al Badesi con i due punti conquistati in sette gare. L'Olmedo è fermo a quattro punti, il Siligo, a cinque. Domenica lo Stintino ospita l'Ittiri, il Lanteri giocherà a Casatelsardo.

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