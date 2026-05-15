Ultimo atto della stagione. Domani al “Vanni Sanna” (inizio alle 20.30) c'è in palio la salvezza. La Torres parte dalla vittoria per 1-0 dell'andata. Significa che resta in serie C con la vittoria, il pareggio o persino una sconfitta purché con scarto non superiore a una rete. In caso di parità di risultati e di reti infatti la squadra sassarese fa pesare la superiore posizione di classifica rispetto al Bra.

Il tecnico Alfonso Greco non cita le possibilità a favore, anzi: «In settimana abbiamo ribadito coi ragazzi il concetto che ancora non abbiamo fatto nulla, affrontiamo una squadra che viene qui senza nulla da perdere quindi dobbiamo restare concentrati e cattivi perché affronteremo una squadra che avrà un approccio aggressivo».

A parte il giovane Dumani, sono tutti a disposizione, compresi l'esterno Zambataro e il centrocampista Giorico. «Dopo l'allenamento di rifinitura farò le scelte. Gioca da subito chi è al cento per cento, ma è anche importante avere cambi a disposizione. Ci aspetta l'ultima battaglia e vogliamo ottenere l'obiettivo con le nostre forze, per i nostri meriti».

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