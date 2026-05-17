Settanta punti, ventidue vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Il gradino più basso del podio del Girone A di Prima Categoria è occupato dal Decimo07 che si ferma a solo un punto dal duo di testa Accademia Sulcitana e Gioventù Sarroch (le quali si sono date battaglia nello spareggio playoff andato in scena ieri al Comunale di Elmas). Un’annata comunque di altissimo livello per la squadra di Spini, che ha centrato in pieno l’obiettivo stagionale.

Miglior difesa e il quinto miglior attacco del campionato per il Decimo07, che certifica la sua posizione di classifica con questi numeri. Tra i dati più sorprendenti anche il miglior rendimento casalingo del campionato, con solo una sconfitta in 17 partite. Nella rincorsa al duo di testa pesa come un macigno la sconfitta in trasferta contro il Decimoputzu alla penultima di campionato (4-2).

Resta comunque una stagione di enorme crescita per il Decimo07, come conferma l’allenatore Riccardo Spini: «Da una parte c’è sicuramente la soddisfazione di aver fatto una grande annata da protagonisti. Anche a livello di gioco e risposta sul campo, la squadra si è comportata molto bene e sono il primo ad esserne fiero. Il contrasto è di essersela giocata insieme alle migliori e poi essere rimasti con un pugno di mosche in mano. Fa male ma è un verdetto che bisogna accettare. Da parte della società c’è voglia di rivalsa rispetto a questo finale di stagione e quindi siamo già a lavoro per riproporci l’anno prossimo. Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi che sono i principali protagonisti della stagione sportiva. Sul campo la Decimo07 ha fatto una stagione straordinaria, ci siamo divertiti e abbiamo fatto divertire. Un epilogo migliore sarebbe stato un bel sigillo a questo movimento, ma contiamo di riproporlo per l’anno prossimo».

Tra i protagonisti del Decimo07 c’è sicuramente il capitano Nicola Ledda, autore di 14 gol e 9 assist stagionali: «Non si può che essere felici del rendimento della squadra. L’obiettivo stagionale è stato raggiunto e superato. Rimane comunque tanto rammarico per aver chiuso la stagione con solo un punto di distanza dalle prime. Mancare la Promozione così fa tanto male, ma società, squadra e dirigenti sono tutti contenti, io in primis da capitano. A livello personale posso ritenermi soddisfatto. Si può sempre fare meglio, ma non potevo chiedere una stagione migliore sia per le prestazioni della squadra, sia per ciò che è stato il gruppo che nei momenti difficili è sempre riuscito a risollevarsi».

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