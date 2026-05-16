Sarà una domenica di grande sport e spettacolo a Soleminis, pronto ad accogliere il 3° Trofeo Città di Soleminis, appuntamento valido come Campionato Regionale Marathon e tappa della Sardinia Cup 2026.

L’evento, organizzato dall’Aquascan Bike con il supporto dell’Amministrazione comunale, delle Cantine Pili e della Pro Loco di Soleminis, porterà nel centro del Parteolla centinaia di biker provenienti da tutta la Sardegna per una delle manifestazioni più attese della stagione fuoristrada.

I riflettori saranno puntati soprattutto sulla prova regina, la Marathon, un percorso di 60 chilometri con 1800 metri di dislivello che promette battaglia fin dalle prime pedalate. Accanto alla gara principale spazio anche alla Point to Point da 40 chilometri e 1300 metri di dislivello, alla Short da 20 chilometri e all’escursione aperta agli appassionati che vorranno vivere una giornata di sport e natura senza l’assillo del cronometro.

Il quartier generale della manifestazione sarà allestito alle Cantine Pili, dove dalle 8 scatteranno le verifiche tessere e il ritrovo degli atleti. Dopo la riunione tecnica delle 9, il via ufficiale verrà dato alle 9.30 con la partenza della Marathon. A seguire partiranno la Point to Point e la Short.

Attesi nomi importanti del panorama regionale della mountain bike, con i migliori specialisti sardi pronti a contendersi il titolo in un tracciato che si annuncia tecnico, selettivo e spettacolare, immerso nei paesaggi del territorio di Soleminis.

<Abbiamo lavorato tanto sul percorso negli ultimi mesi – spiega Alessandro Saddi dell’Aquascan Bike – cercando di creare un tracciato completo e divertente, capace di valorizzare al massimo il territorio. I biker troveranno single track tecnici, salite impegnative, tratti veloci e scorci davvero suggestivi>.

Saddi sottolinea anche il grande impegno organizzativo dietro la manifestazione: <Vogliamo offrire una giornata di sport di alto livello ma anche un’esperienza che lasci il segno a chi arriverà a Soleminis. Il percorso è stato curato nei dettagli e crediamo possa regalare spettacolo sia agli atleti che al pubblico>.

Non mancherà anche il momento conviviale finale: organizzatori e volontari hanno previsto il pranzo aperto ad atleti, accompagnatori e visitatori, ulteriore occasione per trasformare la gara in una vera festa dello sport.

Grande attenzione infine alle società più numerose, che verranno premiate con riconoscimenti in denaro: 250 euro alla prima classificata, 150 alla seconda e 100 alla terza.

Domani, dunque, Soleminis si vestirà dei colori della mountain bike per una giornata che unirà agonismo, promozione del territorio e passione per le due ruote.

© Riproduzione riservata