Al via domani, domenica, i playoff di Prima Categoria. Il Fonni che ha chiuso la stagione al secondo posto nel girone C, ospiterà la Lanteri dfi Sassari, seconda del girone D. Mercoledì 20 maggio alle 18, al Comunale di Giba, sarà invece il turno dell’Antiochense contro la Gioventù Sarroch, rispettivamente seconde dei gironi B e A.

Le gare di ritorno verranno giocate il 24 maggio alle 16, a campi invertiti. In caso di parità nel computo complessivo dei gol — non sono previsti tempi supplementari — si andrà direttamente ai rigori.

Le finali per il primo e il terzo posto si disputeranno in gara unica su campo neutro sabato 30 e domenica 31 maggio. Il campionato promette ancora tante emozioni con squadre fortissime e ambiziose che puntano alla Promozione.

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