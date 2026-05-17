Grande successo per la EDGCOMBAT Accademia di Kickboxing ai Campionati Italiani Cadetti 2026, svoltisi l’8 maggio a Jesolo. La squadra guidata dal maestro Nicolas Grussu e dal presidente Egidio Zanda si è presentata alla prestigiosa competizione con cinque atleti, conquistando ben quattro medaglie e confermando ancora una volta l’altissimo livello della scuola di Uta.

A brillare su tutti è stata Giulia Uda, che per il quarto anno consecutivo si laurea campionessa italiana nella categoria BMN -50 kg. Un risultato straordinario che le vale, per il secondo anno di fila, anche la convocazione nella Nazionale Italiana di Kickboxing, dove rappresenterà nuovamente l’Italia nelle competizioni internazionali.

Splendido risultato anche per Matilde Pinna, che conquista la medaglia d’argento nella categoria BMN -55 kg, laureandosi vice campionessa italiana. Anche per lei arriva la conferma in Nazionale per il secondo anno consecutivo, segno di una crescita costante e di grande determinazione.

Ottima prova pure per Melissa Sanna, che sale sul podio conquistando la medaglia di bronzo nella categoria BMN -55 kg, dimostrando carattere e qualità tecniche contro avversarie di altissimo livello.

Da applausi anche l’esordio di Giorgia Campus che, alla sua prima esperienza ai Campionati Italiani, riesce subito a conquistare l’argento nella categoria GAV -50 kg, diventando vice campionessa italiana e mettendosi in evidenza come una delle giovani promesse della disciplina.

Buona anche la prestazione di Francesco Salis che, al suo debutto nella competizione, supera brillantemente gli ottavi di finale dominando il proprio avversario, prima di fermarsi ai quarti contro un atleta molto preparato.

Grande soddisfazione nelle parole dello staff tecnico dell’EDGCOMBAT, che vede premiato un anno di intenso lavoro tecnico e tattico. I risultati ottenuti assumono ancora più valore considerando l’alto livello dei pool di gara, composti da numerosi atleti provenienti da tutta Italia.

L’Accademia di Kickboxing di Uta guarda ora già ai prossimi impegni: la preparazione riprenderà immediatamente per i tre ragazzi che rappresenteranno la nazionale Italiana di Kickboxing al mondiale Wako con l’obiettivo di continuare a crescere e portare ancora più in alto il nome dell’EDGCOMBAT.

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