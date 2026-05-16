L'autunno torna a fare capolino in Sardegna, con temperature più rigide in montagna e nell'interno dell’isola dove ieri si è arrivati anche a una minima di 4 gradi mentre a Cagliari si sono toccati i 13 gradi.

Oggi, come annunciato ieri dalla Protezione civile che ha emesso un’allerta, la Sardegna continua ad essere interessata da forti raffiche di vento freddo di maestrale e alcune precipitazioni.

In particolare, secondo gli esperti di 3B Meteo, sul litorale occidentale e nelle zone interne settentrionali ci saranno nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. «Sulle coste orientali e meridionali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, sulle interne meridionali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Sui rilievi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge».

La nuvolosità dovrebbe attenuarsi nel corso della giornata. Mare di Sardegna da molto mosso a agitato. «Migliora da domenica e per i giorni successivi, prevista una rimonta dell'anticiclone dopo il 19-20 maggio con massime in aumento».

(Unioneonline/A.D)

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