A Calangianus, con una cerimonia sobria, presso lo storico stadio comunale " Signora Chiara", é stata inaugurata ieri pomeriggio, la prima edizione del torneo denominato " I° Torneo Nazionale Alta Gallura", riservato alla categoria Esordienti. Prima del calcio d'inizio della manifestazione, che é stato dato dalle squadre della Academy FBC Calangianus, che é anche organizzatrice dell'evento con la collaborazione dell' Amministrazione Comunale; e dell' Inter, è stato osservato un minuto di silenzio. Il ricordo è andato al giovane di Luras, Mauro Zuncheddu, grande appassionato di calcio, prematuramente scomparso nei giorni scorsi. Le 12 formazioni che vi partecipano sono suddivise in 4 gironi , che comprendono 3 squadre: emerge nella composizione, la forte presenza di squadre provenienti da tutta la Gallura . Oltre a queste vi partecipano le 2 massime espressioni del calcio professionistico Sardo : Cagliari e Torres .A rappresentare il calcio Nazionale della massima serie sono : Atalanta, il già citato Cagliari, Inter e Roma. Tornando alle formazioni di "casa nostra" si parte con i padroni di casa della Academy FBC Calangianus per continuare con : Academy Arzachena, Bruno Selleri, Budoni, Civitas Tempio, Olbia Academy, Academy Porto Rotondo. Le partite , nei vari gironi sono state disputate anche oggi, sia nel mattino che nel pomeriggio. Domani domenica, dopo le varie fasi eliminatorie, nel pomeriggio, si terrano le finali.

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