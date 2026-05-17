Il Santo Stefano concede il bis, espugna il PalaSerradimigni 64-59 ed elimina la Dinamo lab della corsa allo scudetto. A provare a detronizzare i pluricampioni d'Italia di Cantù saranno dunque i marchigiani.

La squadra sassarese ha chiuso una stagione che comunque l'ha vista in grande crescita e non solo per lo storico primo posto in campionato. Peccato davvero che nelle semifinali i biancoblù di Foden non siano riusciti ad esprimersi al meglio.

Molto nervosismo in gara-due, soprattutto da parte di Ghione e compagni che sono partiti conntratti e hanno dovuto subito inseguire, nonostante un quarto con molti errori da entrambe le parti: 7-12. Nella seconda frazione però la Dinamo Lab ha riequilibrato il match e dopo l'intervallo è riuscita ad andare avanti anche di 6 punti. Nell'ultima frazione però il Santo Stefano ha do nuovo trovato ritmo in attacco e una volta ripreso il comando ha chiuso la gara.

Tabellino Dinamo Lab: Papi 10, Esteche 4, Revuelta, Murakami 23, Ghione 4, Canella ne, Mosler 2, Lindblom 2, Carta ne, Saaid 2, Marquinhos 4, Uras 8. All. Foden.

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