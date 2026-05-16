Storica impresa per l’Accademia Sulcitana che, al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni disputata al Comunale di Elmas, supera in rimonta la Gioventù Sarroch e conquista la Promozione. Una vittoria arrivata in pieno recupero grazie al sigillo dell’intramontabile Cacciuto, autore del gol che ha fatto esplodere la festa degli uomini di Andrea Loi.

La gara si sblocca al 15’, quando la Gioventù Sarroch passa in vantaggio con Amorati. L’attaccante si procura un calcio di rigore e lo trasforma con freddezza, portando avanti i blucerchiati. L’Accademia Sulcitana però non si disunisce e trova il pareggio al 35’: Ruggeri lascia partire una conclusione dalla distanza che, complice una leggera deviazione di un difensore del Sarroch, si insacca alle spalle del portiere.

Nella ripresa il match resta apertissimo. In avvio la Gioventù Sarroch sfiora il nuovo vantaggio con una deviazione aerea di Giacoboni che si stampa sulla traversa. Poco dopo risponde l’Accademia Sulcitana ancora con Ruggeri, fermato questa volta dal palo al 6’. Al 25’ è invece Amorati ad avere una grande occasione per riportare avanti i suoi, ma lanciato a rete non riesce a trovare lo specchio della porta. Quando la sfida sembra destinata a protrarsi oltre i tempi regolamentari, arriva il colpo decisivo: in pieno recupero Cacciuto trova il gol del 2-1 che vale una storica promozione per l’Accademia Sulcitana, facendo esplodere la gioia di squadra e tifosi.

Per la Gioventù Sarroch resta ora la possibilità di continuare il proprio percorso attraverso i playoff. Mercoledì 20 maggio alle ore 18, al Comunale di Giba, i blucerchiati affronteranno l’Antiochense nella semifinale playoff.

Il format prevede gare di andata e ritorno, con il match di ritorno fissato per il 24 maggio alle ore 16 a campi invertiti. In caso di parità nel computo totale delle reti segnate non sono previsti tempi supplementari: si procederà direttamente ai calci di rigore. Le finali per il primo e il terzo posto si giocheranno invece in gara unica su campo neutro nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 maggio.

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