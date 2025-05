Presentata questa mattina la tappa tricolore della World triathlon championship series, in programma sabato 31 maggio ad Alghero. Sarà la quarta Wtcs in Italia, ospitata da sempre in Sardegna, e per la prima volta si disputerà ad Alghero dopo tre edizioni a Cagliari. Gli 82 atleti in gara (43 nel maschile e 39 nel femminile), provenienti da 25 Nazioni, si sfideranno sulla distanza olimpica: presente il gotha del triathlon internazionale, tra cui anche tre medagliati alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La manifestazione è organizzata dalla Federazione italiana triathlon, con la collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per lo Sport e i giovani, della Regione Sardegna, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. Sabato atteso al campo gara anche il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi.

Il calendario 2025 delle World triathlon championship series prevede Abu Dhabi, Yokohama, Alghero, Amburgo, French Riviera, Karlovy Vary, Weihai e Wollongong.

Alla conferenza stampa di presentazione, ospitata nella Sala del sindaco, presenti il presidente della Federazione italiana triathlon Riccardo Giubilei, l'executive Board member di World triathlon Caterina Vacchi, il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, gli assessori comunali Enrico Daga e Maria Grazia Salaris, il coordinatore evento della Fitri Sandro Salerno e il segretario generale della Fitri Valerio Toniolo.

Il presidente Giubilei dichiara: “Alghero è pronta a ospitare una delle tappe della Wtcs, il più prestigioso circuito di triathlon al mondo, con i migliori specialisti della disciplina. Il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 parte da qui, dalle spiagge bianche e dal centro storico di Alghero. Si può nuotare, correre o pedalare ovunque, la vita è fatta di scelte: noi abbiamo scelto ancora di farlo in Sardegna e le immagini saranno trasmesse da quaranta tra le più grandi televisioni al mondo. Ringrazio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Sardegna, il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero e tutti coloro che lavorano e lavoreranno per garantire lo svolgimento della gara. Attraverso gli eventi sportivi di eccellenza vogliamo raccontare cosa significa lo sport e mettere insieme l’agonismo col turismo”.

Vacchi rilancia: “Alghero è una città straordinaria, di una bellezza incredibile, ed è un piacere essere qui per la prima volta per una tappa di Wtcs. Porto i saluti del presidente Antonio Arimany, e a nome suo e di World triathlon, porto i ringraziamenti a Ministero, Regione Sardegna, Comune di Alghero e Fondazione Alghero, perché senza la collaborazione stretta tra territorio, Federazione, Governo e ministro dello Sport, che sarà con noi sabato, non avremmo potuto dar vita a questa tappa. Un grazie va alla Fitri per il lavoro alacre e la grandissima dedizione con cui porta avanti l’organizzazione della gara e per il supporto a tutta l’attività di World triathlon. Alghero è una location nuova e sono certa che gli atleti la apprezzeranno e che potremo costruire una collaborazione duratura”.

Il sindaco Cacciotto sottolinea: “Un evento importantissimo per la città di Alghero che nell’ambito del calendario del mondiale di triathlon è associata ad altre prestigiose località del mondo, da Abu Dhabi a Yokohama, che hanno ospitato le tappe di Wtca. Con grande entusiasmo accogliamo le atlete e gli atleti e siamo sicuri che sarà uno spettacolo bellissimo per la nostra comunità, che sarà al centro dell’attenzione mondiale”.

Il presidente Porcu dichiara: “Ospitiamo le World triathlon championship series che sono la Formula 1 del triathlon. Parteciperanno atleti di venticinque nazionalità diverse, gareggeranno qui gli olimpionici, sportivi che arrivano ad Alghero anche da Usa, Australia e Nuova Zelanda, oltre alla Nazionale italiana, che schiererà anche quattro atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi. Si andrà in diretta su RaiPlay e nel pomeriggio anche su RaiSport, nonché su tv di quaranta Paesi del mondo. Coscienti del fatto che il percorso di Alghero è cittadino, in oltre quaranta Paesi vedranno il nostro mare con lo sfondo di Capo Caccia, le mura della nostra città vecchia. In termini di media, il ritorno, in passato, è stato pari a 166milioni di visualizzazioni, e le interazioni sono state 21,6milioni, da parte di persone interessate direttamente a questo segmento di mercato turistico, quindi triathlon ma anche corsa, nuoto, ciclismo, sport all’aria aperta o sport in genere”.

L'assessore Daga chiosa: “Voglio fare un plauso a tutti i sindaci che si sono succeduti negli anni e in particolare al mio, Raimondo Cacciotto, per aver creato ad Alghero un’infrastruttura e un palcoscenico ideale per eventi sportivi di altissimo livello. In questo caso c’è dietro un anno di lavoro, ci sono grandi responsabilità e grandi prospettive. Un grazie va anche a un professionista del settore come Sandro Salerno, coordinatore dell’evento per Fitri. È una novità, ma sono certo che la città apprezzerà e introietterà il triathlon e lo farà suo come è già avvenuto per altri eventi”.

Il percorso prevede 1.500metri di nuoto (due giri da 750metri con ingresso in acqua nella spiaggia di San Giovanni), seguiti da 40,5chilometri di bici (nove giri da 4,5km) e 10km di corsa (quattro giri da 2,5km) ed è disegnato nel centro della città e nel lungomare Dante e Valencia. Partenza e arrivo sono previste sul Lungomare Barcellona.

Sabato è prevista l'interruzione della viabilità nell’area interessata dai percorsi di gara dalle 9.30 alle 19.

La manifestazione si aprirà domani, con le prove percorsi. Sabato si comincerà alle 11.30 con la gara femminile (premiazione prevista alle 13.40). Gara maschile al via alle 15.45 (premiazioni alle 17.50).

La start list della tappa italiana di Wtcs vanta atleti provenienti da venticinque Nazioni: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Turchia e Ungheria.

In Italia, la manifestazione verrà trasmessa integralmente in diretta su RaiPlay: dalle 11.20 la gara femminile e dalle 15.40 la gara maschile. Dalle 16.40, diretta anche su RaiSport.

