Il 32-32 messo a referto in gara1 dei playout della A Silver di pallamano a Enna è valso alla Verdeazzurro un punto preziosissimo, che offre ai sassaresi un’occasione d’oro, quella di chiudere il discorso salvezza tra le mura amiche. Gara2 si giocherà alle 17.30 del 3 maggio al PalaSantoru e sarà l’unico match della serie al meglio delle tre che i turritani avranno modo di giocare in casa. Poiché un’eventuale “bella” si disputerebbe in Sicilia alle 18.30 del 10 maggio. E dunque la società già chiama a raccolta i propri tifosi, consapevole che un palazzetto infuocato aiuterebbe a fare la differenza.

In gara1, avvio a rilento, coi padroni di casa subito incisivi e Sassari troppo imprecisa. Poi la Verdeazzurro ha cambiato passo e, accorciato fino al meno tre prima dell’intervallo (18-15), nella ripresa ha colmato il gap e messo la freccia. A un minuto dalla fine era avanti 30-31, poi i siciliani hanno pareggiato i conti e alla sirena il punteggio era 32-32. Nonostante la panchina corta dovuta alla necessità di lasciare a casa 5 giocatori per problemi logistici coi voli dopo lo slittamento della gara per la concomitanza con le esequie di Papa Francesco, i sassaresi sono tornati in Sardegna con un pareggio che fa vedere il bicchiere mezzo pieno.

A Gold. Nel fine settimana si giocherà anche l’ultima giornata della A Gold che segnerà il “rompete le righe” in casa Raimond Sassari. I rossoblù, che lo scorso fine settimana si sono imposti 36-32 sul Brixen davanti al proprio pubblico, sono quinti a quota 35 e non hanno alcuna possibilità di raggiungere il quarto posto che vale i playoff e dista tre lunghezze. Il match in programma alle 19 di sabato sarà ininfluente per il sassaresi, che a Camerano giocheranno contro la penultima in classifica, squadra che fin qui ha raccolto solo 8 punti ed è già matematicamente ai playout.

© Riproduzione riservata