La A Gold di pallamano non si ferma e, nel weekend pasquale, la Raimond Sassari si gioca gran parte delle proprie chance di arrivare ai playoff. A tre giornate dalla fine della stagione regolare, i rossoblù sono quinti a meno due dal quarto posto occupato dal Merano e che vale la qualificazione. Una posizione che potrebbero conquistare domani sera, quando alle 19 faranno visita all’Alperia Merano in uno scontro diretto che mette in palio il quarto posto. Un’occasione d’oro per i sassaresi, che fino a domani saranno padroni del proprio destino. Se festeggeranno la Pasqua da quarti in classifica, potranno giocare le ultime due giornate con più serenità, altrimenti l’accesso ai playoff diventerà più complicato e dipenderà non solo dai risultati dei propri incontri, ma anche da eventuali battute d’arresto delle avversarie.

All’andata l’Alperia si impose 21-26 al PalaSantoru. Domani, al PalaWolf, i turritani proveranno a ripagarla con la stessa moneta e dovranno anche riuscire a ribaltare la differenza reti.

Alle 19 di domani, ma a Mezzocorona, la Lions Sassari giocherà invece l’ultimo match in A1 femminile. Le leonesse, ultime e quindi già condannate alla retrocessione diretta, si congederanno dalla massima serie lontane dal proprio pubblico.

© Riproduzione riservata